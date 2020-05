Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin aurait définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 3 mai 2020 à 23h30 par J.-G.D.

Alors que son contrat avec l’ASSE expire dans quelques semaines, Loïc Perrin, capitaine emblématique des Verts, aurait une idée derrière la tête concernant son avenir. Explications…

Le mercato estival approche à grands pas pour l'ASSE. Le club doit composer, comme de nombreuses formations de Ligue 1, avec quelques pertes financières suite à l'arrêt de la saison de Ligue 1. Les ventes et les départs de joueurs en fin de contrat seront donc essentiels afin d'injecter des liquidités dans les caisses du club ou d'alléger la masse salariale. Loïc Perrin serait donc promis à une fin de carrière, mais cette situation sans précédent donnerait des idées au défenseur de 34 ans.

Prolonger à cause du Covid-19 ?