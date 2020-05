Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Premier coup de tonnerre pour l’été des Verts !

Publié le 3 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que la volonté de Claude Puel est clairement de rajeunir l'effectif et se passant de plusieurs cadres actuels, Xavier Thuilot annonce que Loïc Perrin devrait finalement prolonger son contrat qui prend fin le 30 juin prochain.

Claude Puel semble avoir les idées claires pour cet été. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, l'entraîneur de l'ASSE souhaite rajeunir son effectif en misant sur le centre de formation des Verts et en se séparant de plusieurs cadres. Une stratégie d'ailleurs confirmée par les récentes prolongations de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans), et qui doit se poursuivre avec la vente de nombreux joueurs comme Yann M'Vila, Yohan Cabaye, Wahbi Khazri ou encore Stéphane Ruffier. L'avenir de Loïc Perrin semble également s'écrire loin de l'ASSE puisque son contrat arrive à échéance. Toutefois, Xavier Thuilot, directeur général des Verts, explique que l'arrêt de la saison a changé la donne.

Perrin devrait prolonger