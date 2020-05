Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme retournement de situation pour l'avenir de Loic Perrin ?

Publié le 2 mai 2020 à 15h15 par A.D.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Loïc Perrin avait prévu de prendre sa retraite cet été. Toutefois, la fin de saison prématurée pourrait le pousser à changer d'avis.

Loïc Perrin pourrait reconsidérer sa retraite sportive. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, le capitaine de l'ASSE envisageait de tirer sa révérence et de se reconvertir au sein de son club de coeur. Toutefois, le coronavirus et la fin de saison prématurée pourrait le pousser à repousser sa fin de carrière. Lors d'un entretien accordé au Progrès , Xavier Thuilot, directeur général des Verts , a expliqué que Loïc Perrin pourrait revenir sur sa décision et disputer une nouvelle saison dans le club du Forez.

«Loïc m'a dit qu'il venait de réaliser que sa carrière risquait de se finir sur rien»