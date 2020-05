Foot - Mercato - OGC Nice

EXCLU - Mercato - OGC Nice : 3 ans de plus pour Patrick Vieira ?

Publié le 2 mai 2020 à 12h15 par Alexis Bernard

Aux commandes de l’OGC Nice depuis l’été 2018, Patrick Vieira vient d’arracher une qualification en Europa League. Et le coach des Aiglons pourrait sceller son avenir durablement.

La décision de la LFP de ne pas reprendre la Ligue 1 fait des heureux. Et l’OGC Nice en fait partie. Avec sa sixième place au classement, c’est un ticket pour l’Europa League qui tend les bras aux Aiglons. Artisan de cette belle saison, Patrick Vieira réussit son aventure sur la Côte d’Azur après la belle septième place en 2018-2019. Une satisfaction partagée par ses dirigeants, qui envisagent clairement de le prolonger. Selon nos informations, Patrick Vieira pourrait se voir proposer un nouveau bail de trois saisons supplémentaires ! Lié à l’OGC Nice jusqu’en juin 2021, le champion du monde 1998 pourrait s’inscrire durablement dans le projet niçois et partir sur quatre années. Une manière pour les dirigeants de témoigner leur confiance à leur entraîneur, mais également d’écarter toute possibilité de le voir être courtisé par d’autres clubs. Selon nos sources, l’OL et Jean-Michel Aulas ont un temps songé à le faire venir dans le Rhône. Et son nom revient également du côté d'Arsenal, Manchester City ou encore en Major League Soccer.

