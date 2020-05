Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG dégaine une première offre de 30 M€ !

Publié le 10 mai 2020 à 19h30 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le PSG aurait transmis une première offre de transfert à l’attention du Milan AC. Elle concerne un milieu de terrain.

Le nombre de pistes menant au Milan AC est impressionnant. Leonardo a visiblement gardé de très bons contacts et souvenirs en Lombardie. Et le Brésilien a l’intention d’en profiter pour permettre au PSG de recruter. A tous les secteurs de jeu. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est la priorité au poste. Et la proximité avec Mino Raiola (son agent), aide clairement dans ce dossier. Seul le prix semble bloquant, malgré la situation contractuelle du joueur (qui n’a plus qu’un an de contrat). Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , en défense, Paris songe à Théo Hernandez et Alessio Romagnoli. Au milieu du terrain, c’est encore plus dense : Ismaël Bennacer, Lucas Paqueta et il se murmure que le profil de Franck Kessie plaît également. L’axe Paris-Milan pourrait clairement devenir un terrain de jeu privilégié pour Leonardo. Et c’est précisément aux Milanais que Paris aurait transmis une offre de transfert.

Paris propose 30 millions pour Bennacer