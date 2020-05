Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux gros dangers pour Zubizarreta dans le dossier Balotelli !

Publié le 10 mai 2020 à 16h15 par La rédaction

Alors que l’OM cherche toujours un attaquant, le club phocéen pourrait jeter son dévolu sur un ancien de la maison, en la personne de Mario Balotelli. Mais l’OM va devoir composer avec la concurrence de deux autres grands clubs…

La nouvelle a du faire sourire plus d’un supporter marseillais. Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport affirme que Mario Balotelli allait certainement quitter Brescia à l’issue de la saison. Un départ qui pourrait permettre au joueur de s’offrir une place de choix dans l’effectif de l’OM, annoncé comme étant un prétendant à la signature de Super Mario. Cependant, le club phocéen va devoir composer avec de la concurrence dans le dossier, car l’Europe pourrait bien s’arracher l’attaquant international italien…

Dortmund et Arsenal sur les rangs