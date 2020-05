Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vélodrome, Mercato… Nouvelle confirmation pour le rachat de l’OM !

Publié le 10 mai 2020 à 13h15 par D.M.

Malgré les démenties de la direction du club concernant une vente de l’OM, TMW qui avait dévoilé un intérêt d’un homme d’affaires saoudien campe sur ses positions. Les négociations auraient débuté et un budget pour le prochain mercato aurait d’ores et déjà été prévu.

Les informations sur une possible vente de l’OM se font de plus en plus nombreuses. Il y a quelques semaines, le journaliste Romain Molina avait annoncé que le club marseillais était mis en vente par Franck McCourt qui avait acquis l'entité en 2016. Depuis, les rumeurs vont bon train et TMW avait lancé une bombe en annonçant que l’homme d’affaires saoudien Al-Walil Bin Talal souhaitait mettre la main sur l’OM. Une information démentie depuis par le président du club Jacques-Henri Eyraud qui avait qualifié de « fake news » toutes les nouvelles relatives à une vente de l'OM ou encore par le directeur de la communication du club : « Chaque semaine a sa nouvelle rumeur de vente, et pourtant on y prête toujours de l’importance. Une chose est sûre : oui un jour McCourt vendra, mais à voir ses dernières déclarations, je crois que ceux qui le souhaitent peuvent continuer d’attendre... et de lancer des rumeurs. » Malgré ces déclarations, le portail italien campe sur ses positions et confirme bien des discussions avec l’Arabie Saoudite.

« Les négociations avec Al-Walid Ben Talal pour acheter l’OM ont débuté »

Rédacteur en chef de TMW , Marco Conterio a annoncé que les discussions avec Al-Walil Bin Talal concernant le rachat de l’OM avaient bien débuté. Le journaliste évoque un chèque de 250M€ et un budget d’ores et déjà prévu pour le prochain mercato : « Les négociations avec Al-Walid Ben Talal pour acheter l’OM ont débuté. Cela débuterait à une somme de 250 millions d’euros. Au cœur des négociations : le Vélodrome que l’administration ne souhaite pas vendre. En cas d’accord entre les parties et sans le fair-play financier, un budget maximal pour le mercato serait prêt » a déclaré Marco Conterio sur son compte Twitter .