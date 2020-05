Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente de McCourt programmée ? La réponse de l'OM !

Publié le 8 mai 2020 à 9h00 par A.M.

Voilà plusieurs jours que la vente de l'Olympique de Marseille fait grandement parler. Les rumeurs se multiplient aussi rapidement que les démentis. Et c'est au tour de Grégoire Kopp, directeur de la communication de l'OM, de mettre son grain de sel dans ce dossier.

Quasiment quatre ans après un long feuilleton qui a tenu en haleine les fans marseillais, la vente de l'OM est de retour sur le devant de la scène. Il faut dire que ces derniers jours, Romain Molina assurait avec certitude la volonté de Frank McCourt de vendre le club phocéen. Une annonce qui a fait écho à l'information révélait quelques semaines plus tôt par Soccer Link selon laquelle un fonds d’investissement saoudien était intéressé par le rachat de l'Olympique de Marseille. Hasard ou coïncidence, TMW lâchait une petite bombe mardi en révélant que al-Walid Bin Talal serait proche de reprendre l'OM. La puissance financière de magnat saoudien a de quoi faire rêver supporters olympiens, d'autant plus que Antero Henrique et Franz Beckenbauer pourraient faire parties de ce projet d'envergure.

«Ceux qui le souhaitent peuvent continuer d’attendre... et de lancer des rumeurs»

Toutefois, ces derniers jours les démentis se sont multipliés, Jacques-Henri Eyraud qualifiant même de « fake news » toutes les rumeurs annonçant une potentielle vente de Frank McCourt. Directeur de la communication de l'OM, Grégoire Kopp s'est à son tour montré catégorique concernant les intentions du propriétaire de l'OM. « Chaque semaine a sa nouvelle rumeur de vente, et pourtant on y prête toujours de l’importance. Une chose est sûre: oui un jour McCourt vendra, mais à voir ses dernières déclarations, je crois que ceux qui le souhaitent peuvent continuer d’attendre... et de lancer des rumeurs », écrit-il sur Twitter en s'appuyant sur les récents propos de l'homme d'affaires américains qui assurait avoir « hâte de partager les années à venir aux côtés de ces supporters magnifiques . » Des propos qui ont le mérite d'être clairs, mais seront-ils suffisants pour faire taire toutes les rumeurs concernant une vente de l'OM ? Rien n'est moins sûr...