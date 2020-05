Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Monchi douche les espoirs du Barça !

Publié le 8 mai 2020 à 14h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ de Barcelone, le nom d’Ivan Rakitic est évoqué au FC Séville. Une information démentie par Monchi.

Ivan Rakitic ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le joueur du Barça a perdu sa place dans l’effectif et n’entre plus vraiment dans les plans de Quique Setien. Il devrait donc se trouver un nouveau point de chute. Et cela pourrait ne pas être le FC Séville. Si un retour semblait dans les tuyaux, le directeur sportif andalou Monchi a mis les points sur les points sur les « i » à propos de ce dossier.

Monchi nie tout rapprochement avec Rakitic