Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 8 mai 2020 à 0h00 par Th.B.

Alors que les relations entre le FC Barcelone et Ivan Rakitic se seraient considérablement détériorées, le Croate a levé le voile sur son avenir qui semble bel et bien s’écrire au Barça.

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’à en juin 2021, Ivan Rakitic aurait l’intention de passer l’été au Barça , malgré la volonté de ses dirigeants de le vendre afin de ne pas le laisser partir gratuitement. Deux positions opposées qui auraient un impact négatif sur la relation entre les deux parties. Annoncé sur le départ pour un retour au FC Séville, Ivan Rakitic a révélé avoir l’intention d’aller au bout de son engagement avec le FC Barcelone en avouant rire des multiples rumeurs qu’il voit passer dans la presse.

« Je reçois de bons échos du manager et du club »