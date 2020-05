Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Benedetto sur l’arrivée d’un nouveau buteur !

Publié le 7 mai 2020 à 21h45 par J.-G.D.

Invité à se confier sur l’éventuel transfert d’un avant-centre cet été, Dario Benedetto assure qu’il n’aura pas son mot à dire dans ce dossier.

L’OM retrouvera donc la Champions League. Deuxièmes de Ligue 1, suite à l’arrêt de la saison, les Phocéens sont donc directement qualifiés pour la phase de groupes de la Coupe aux grandes oreilles. Andoni Zubizarreta pourrait ainsi apporter de nouvelles têtes dans le groupe d’André Villas-Boas pour bien figurer dans la compétition, notamment au poste d'attaquant. Un nouveau buteur pourrait ainsi débarquer à l'OM lors du mercato, et via des propos rapportés par But Football Club ce jeudi, Dario Benedetto, transféré à Marseille l'été dernier, en dit plus sur le renfort d'un n°9.

« Si le club décide de recruter un attaquant supplémentaire, ça sera sa décision, ça ne m’appartient pas »