Mercato - OM : Benedetto en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 16 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Arrivé l'été dernier en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto a plusieurs fois évoqué sa volonté de revenir au sein du club de son cœur. Toutefois, il n'en oublie pas pour autant ses priorités.

En quête d'un attaquant prolifique depuis plusieurs saisons, l'Olympique de Marseille a décidé de miser sur Dario Benedetto l'été dernier. Arrivé contre un chèque de 15M€ en provenance de Boca Juniors, l'attaquant argentin réalise une belle saison pour sa première expérience européenne. Toutefois, il n'a jamais caché qu'il aimerait revenir à Boca dans les prochaines saisons alors que son contrat à l'OM court jusqu'en juin 2023. Mais Benedetto n'en oublie pas pour autant de se focaliser sur ses objectifs à Marseille.

Benedetto se concentre sur l'OM