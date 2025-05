Mbappé attaqué, la réaction choc !

Pierrick Levallet

Après le fiasco de l’élimination en Ligue des champions, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a même été sifflé par les supporters madrilènes. L’ancien du PSG a alors réagi sur le terrain ce week-end contre le Celta Vigo, chose qui en a étonné plus d’un au Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid pensait marcher sur l’Europe cette saison avec l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Le club madrilène a notamment été éliminé par Arsenal de la Ligue des champions dès les quarts de finale. Carlo Ancelotti n’a jamais su trouver la solution pour retrouver l’équilibre dans son équipe.

Mbappé a fait taire les critiques !

Comme les autres stars, Kylian Mbappé a été particulièrement critiqué après le fiasco sur la plus grande scène européenne. Comme le rapporte Relevo, l’ancien du PSG a néanmoins fait taire ses détracteurs ce week-end contre le Celta Vigo en inscrivant un doublé et en offrant la victoire aux siens (3-2). L’attaquant de 26 ans a réagi sur le terrain face aux sifflets de ses propres supporters, chose qui en a étonné plus d’un au Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid se rapproche d'une saison blanche

Le Real Madrid ne devrait toutefois pas éviter la saison blanche. Après avoir vu la Coupe du Roi lui filer entre les doigts, la Casa Blanca devrait également voir le FC Barcelone remporter le championnat. Les hommes d’Hansi Flick sont toujours leaders de la Liga, avec 4 points d’avance sur le Real Madrid à 3 journées de la fin.