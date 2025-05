Transferts : Le PSG fait une grosse annonce en privé !

Axel Cornic

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a entamé un tout nouveau projet avec notamment les départs de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le focus a été mis sur la construction d’un effectif solide surtout formé par des jeunes talents à développer et on a rapidement pu en voir les résultats, avec les dirigeants parisiens qui pourraient donc continuer sur cette voie.

Il y a un an, tout le monde se demandait ce qu’allait devenir le PSG. Le projet de QSI semblait patiner après plus de dix ans d’existence et le départ de Kylian Mbappé, a été vu comme un réel échec sur les ambitions futures. Mais force est de constater que Luis Enrique et Luis Campos ont eu raison, avec une fin de saison incroyable qui pourrait apporter la première Ligue des Champions de l’histoire du club.

Un PSG plus jeune

Après sa victoire lors de la demi-finale aller, le PSG a en effet un pied en finale. Mais c’est surtout le jeu développé par une équipe très jeune qui fait sensation en Europe ! L’exemple parfait est Désiré Doué, acheté 50M€ l’été dernier au Stade Rennais et devenu l’un des chouchous de la presse étrangère. Et il n’est pas seul évidemment, puisque les Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia sont également mis à l’honneur, sans oublier un Warren Zaïre-Emery qui connait toutefois une saison compliquée après sa révélation.

La révolution n’est pas finie

Du côté de Paris, on pourrait bien voir d’autres pépites émerger dans les prochaines années. D’après les informations, les dirigeants du PSG auraient fait savoir qu’il souhaitent continuer sur un rajeunissement de l’effectif, avec Luis Enrique qui sera chargé de continuer son travail en développant les jeunes talents. Mais cela veut également dire que les plus vieux pourraient être poussés vers la sortie comme Marquinhos (30 ans) ou encore Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe (tous les deux ont 29 ans).