Mercato - OL : Le FC Barcelone veut déjà s’attaquer au nouveau joyau d’Aulas !

Publié le 10 mai 2020 à 12h30 par La rédaction

Arrivé cet hiver en provenance de l’Athlético Paranaense, le milieu de terrain brésilien Bruno Guimaraes a réussi une adaptation rapide au championnat de France du côté de l’OL. Et ce dernier serait aujourd’hui sur les tablettes du Barça…

Bruno Guimaraes a la cote. Alors que le Brésilien est arrivé cet hiver en provenance de l’Athlético Paranaense contre 20 millions d’euros, les supporters étaient au départ sceptiques concernant le milieu auriverde. Juninho et le temps de jeu proposé par l’OL ont largement pesés dans la balance, puisque l’Atlético de Madrid avait le champ libre pour négocier, ces derniers ayant négocié une option d’achat prioritaire dans le dossier. Le milieu brésilien a finalement choisi la Ligue 1, pour notre plus grand bonheur…

Une adaptation très rapide

Dès son arrivée, Bruno Guimaraes a été aligné en tant que titulaire. Et en quelques minutes, il a convaincu le public et les observateurs. Puissant, rapide, très technique et impressionnant dans son volume de jeu, il a su se rendre rapidement indispensable, et a été nommé 3 fois homme du match lors de 3 rencontres consécutives lors de son arrivée. Houssem Aouar ne tarit pas d’éloges concernant son nouveau coéquipier, affirmant que ce dernier avait su se rendre précieux pour l’équipe. Sa prestation lors de la Juventus fait office de point d’orgue de sa démonstration de talent, ce dernier ayant éteint un nombre incalculable d’offensives piémontaises, tout en étant la première rampe de lancement de celles de l’OL. Impressionnant depuis son arrivée, il a su se faire désirer, et tous les projecteurs sont braqués sur Bruno Guimaraes. Et le Barça l’a bien compris…

