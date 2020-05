Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar-Barça, un dossier encore voué à l’échec ?

Publié le 10 mai 2020 à 11h30 par T.M.

L’été dernier, le FC Barcelone s’est heurté à mur en tentant de trouver un accord avec Leonardo pour le transfert de Neymar. Et cet été, l’issue du feuilleton pourrait bien encore être la même.

Depuis près d’un an désormais, le marché des transferts est rythmé par le feuilleton Neymar. Arrivé au PSG en 2017, le Brésilien regretterait d’avoir quitté le FC Barcelone. L’été dernier, le joueur de 28 ans n’avait donc qu’une idée en tête : retrouver le Camp Nou. Mais pour y arriver, il fallait négocier avec Leonardo, tout juste revenu dans la capitale. Et dans les négociations avec le Barça, le directeur sportif du PSG n’a laissé aucune ouverture, empêchant donc les Blaugrana et Neymar de se retrouver. Le protégé de Thomas Tuchel est donc reparti pour une 3ème saison au Parc de Princes. Et bien qu’il ait été totalement impliqué dans le projet parisien, l’idée de retourner à Barcelone ne l’a pas quitté. De quoi relancer le feuilleton à l’approche du mercato estival.

Neymar veut forcer son départ !

Aujourd’hui, Neymar se mordrait donc les doigts d’avoir quitté le FC Barcelone et voudrait donc faire machine arrière. Et bien ce cela soit compliqué avec le contexte actuel lié au coronavirus, le Brésilien voudrait mettre toutes les chances de son côté. Ainsi, ce dimanche, Sport assure que Neymar serait prêt à aller au clash avec sa direction, refusant notamment de baisser son salaire. Une informations qui fait écho à celles parues il y a quelques jours toujours en Espagne. Il était alors expliqué que pour favoriser son retour au Barça, le joueur du PSG avait refusé de prolonger son contrat, même si cela signifiait faire une croix sur une prime de 100M€. Des choix forts, mais qui pourraient être sans résultats...

Une affaire déjà réglée ?