Mercato - PSG : Le Barça prépare son offensive pour Neymar !

Publié le 10 mai 2020 à 9h15 par T.M.

A en croire les derniers échos venus d’Espagne, le feuilleton Neymar serait loin d’être terminé. Et en coulisse, le FC Barcelone se tiendrait prêt à passer à l’action...

Ce dimanche, Neymar fait encore la Une des journaux en Espagne. Et c’est Sport qui relance un peu plus le feuilleton autour de l’avenir du joueur du PSG et de ses envies de retrouver le FC Barcelone. Ainsi, en coulisse, le Brésilien ferait vraiment tout pour arriver à ses fins et pourrait pour cela partir au bras de fer avec sa direction et Leonardo. Neymar serait donc plus que jamais décidé à retourner au Camp Nou, mais reste maintenant à savoir ce que fera le Barça dans ce dossier. A cette question, le média catalan apporte aussi certains éléments de réponse.

Le Barça se tient prêt !