Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar déclare la guerre à Leonardo pour son avenir !

Publié le 10 mai 2020 à 8h15 par T.M.

Malgré la situation financière actuelle, Neymar garderait toujours le désir de retrouver le FC Barcelone. Et le joueur du PSG ferait tout pour arriver à ses fins.

Neymar sera-t-il encore au PSG la saison prochaine ? Avec la crise provoquée par le coronavirus, les chances semblent très élevées. En effet, cela parait difficile de voir un club monter une opération XXL avec des moyens réduits, encore plus le FC Barcelone. En Catalogne, les caisses sont vides et l’argent pourrait être dépensé en priorité pour d’autres joueurs. De quoi donc mettre à mal cette possible opération Neymar et le retour du Parisien en Catalogne. Toutefois, il n’empêche que le joueur de 28 ans garderait toujours espoir et il pourrait bien partir au bras de fer avec Leonardo...

Neymar veut partir !