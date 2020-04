Foot - OL

OL : Ce témoignage fort sur l'avenir de Bruno Guimaraes !

Publié le 10 avril 2020 à 23h40 par B.C.

Recruté par l'OL cet hiver, Bruno Guimarães a les moyens de s'imposer en sélection brésilienne dans les années à venir selon Kléberson.