Foot - OL

OL : Reine-Adelaïde juge son entente avec Depay

Publié le 7 avril 2020 à 21h13 par La rédaction

Alors qu'il a subi une rupture des ligaments croisés lors du même match que Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde reconnait que cela a permis de souder ses liens avec le Néerlandais.