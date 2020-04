Foot - OL

OL : Rudi Garcia encensé par l'un de ses anciens joueurs

Publié le 3 avril 2020 à 15h48 par La rédaction

S'il est régulièrement sous le feu des critiques en France, Rudi Garcia a laissé d'excellents souvenirs à l'étranger, notamment en Italie comme le souligne Federico Balzaretti.