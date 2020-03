Foot - OL

OL : Tite voit les choses en grand pour Bruno Guimarães

Publié le 31 mars 2020 à 10h26 par La rédaction

Bien qu'il ne possède pour le moment aucune sélection avec le Brésil, Bruno Guimarães pourrait représenter l'avenir de la Seleçao selon Tite.