OL : Jeff Reine-Adelaïde évoque son retour

Publié le 24 mars 2020 à 20h50 par La rédaction

Blessé à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Jeff Reine-Adelaïde a été opéré avec succès. Le joueur de l’Olympique Lyonnais est sur le retour et est ambitieux.