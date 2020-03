Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Cette recrue hivernale qui évoque ses débuts à Lyon !

Publié le 10 mars 2020 à 22h10 par J.-G.D.

Lors de son passage sur la chaine officielle de l’OL, Camilo, arrivé cet hiver, en a profité pour évoquer son intégration à Lyon.