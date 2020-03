Foot - OL

OL : Rafael veut retrouver la Juventus !

Publié le 29 mars 2020 à 22h42 par La rédaction

L'OL a battu la Juventus (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mais ne sait pas quand il pourra jouer le match retour. De son côté, Rafael espère retrouver le club turinois.