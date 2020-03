Foot - OL

OL : Zidane, Vieira... Quand Govou défend Aulas !

Publié le 23 mars 2020 à 21h20 par La rédaction

Jean-Michel Aulas est sans aucun doute l'un des plus grands présidents du football français. As de la communication, le patron de l’Olympique Lyonnais est toutefois critiqué pour certaines sorties sur ses réseaux sociaux.Sydney Govou est revenu sur le style de son ancien président.