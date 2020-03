Foot - OL

OL : Un nouveau soutien pour Aulas !

Publié le 18 mars 2020 à 12h12 par La rédaction mis à jour le 18 mars 2020 à 12h13

Quelques jours après sa proposition d'annuler la saison en cours, Jean-Michel Aulas est sous le feu des critiques. Mais le président de l'OL peut compter sur quelques soutiens à l'image de Robert Moreno.