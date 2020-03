Foot - OL

OL : Euro, Ligue 1… Jean-Michel Aulas sort du silence après la décision de l’UEFA !

Publié le 17 mars 2020 à 17h05 par La rédaction

Ce mardi, l’UEFA a officialisé le report de l’Euro qui était programmé pour juin prochain en raison de la pandémie du Coronavirus. Une décision saluée par Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL n’a pas manqué de faire le rapprochement avec la Ligue 1 et la fin du championnat.

C’était dans l’air depuis quelques jours, mais ce mardi l’UEFA a officialisé la rumeur : l’Euro 2020 qui était initialement programmé du 12 juin au 12 juillet prochain, a été reporté à l’été 2021. La raison ? L’épidémie du Coronavirus a forcé l’instance européenne à repousser la compétition, afin de ne prendre aucun risque sanitaire. Désormais, l’Euro se disputera entre le 11 juin et 11 juillet 2021, pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas. Étant auparavant favorable à une saison blanche à cause de la programmation de l’Euro et de la suspension actuelle de la Ligue 1, le président de l’OL a salué la décision de l’UEFA qui devrait ainsi permettre aux grands championnats européens d’aller jusqu’au bout de leurs calendriers. « Merci à l’UEFA, en reportant l’Euro 2020, de permettre aux championnats domestiques dont la Ligue 1 d’avoir une chance de se terminer au 30 juin 2020 » . a assuré Aulas sur son compte Twitter officiel.