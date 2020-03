Foot - OL

OL/ASSE - Clash : Pierre Ménès fracasse Caïazzo et Aulas !

Publié le 17 mars 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que la proposition de Jean-Michel Aulas d'annuler la saison en cours n'a pas manqué d'être commentée, Pierre Ménès reproche aux présidents des clubs de Ligue 1 leur égoïsme en pleine crise du coronavirus.

Pendant que le monde est frappé par une pandémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas a quant à lui suggéré d'annuler la saison en cours, pour le moment suspendue par la LFP : « La meilleure solution serait de dire "c’est une saison blanche", ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF . » Une déclaration qui n'a pas manqué d'être critiquée tandis que de son côté Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l’AS Saint-Étienne, affichait son optimisme concernant la tenue de la finale de Coupe de France que les Verts doivent disputer contre le PSG : « Je dis cette finale, nous la vivrons, elle sera certainement décalée, mais on la vivra, que ce soit en mai ou en juin. Je suis sûr qu’on la vivra tous ensemble . » Un comportement jugé égoïste par Pierre Ménès qui n'épargne pas les deux dirigeants.

«Tu penses que j’ai peur de dire que Aulas est à la base de tout ça? Tu rigoles ?»