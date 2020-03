Foot - OL

OM/OL - Polémique : L'OL en rajoute une couche sur le clash Aulas-Eyraud !

Publié le 15 mars 2020 à 15h15 par A.D. mis à jour le 15 mars 2020 à 15h21

Jean-Michel Aulas a suggéré de faire de l'exercice en cours une saison «blanche». Alors qu'un clash a éclaté sur le sujet, avec Jacques-Henri Eyraud notamment, l'OL a tenu à faire un communiqué pour clarifier les propos de son président.

L'OL est revenu sur les propos de Jean-Michel Aulas. Alors que la FFF a suspendu toutes les compétitions, le président de l'OL avait suggéré d'annuler l'exercice en cours pour en faire une saison «blanche» . Une proposition qui n'a pas manqué de faire réagir Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM : « Nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre l'OL par tous les moyens. Mais la ficelle est cette fois un peu grosse. Est-ce vraiment aimer et respecter le football quand, sans la moindre concertation, on suggère de nier les 28 journées de championnat déjà disputées. (...) Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste. (...) Alors, si les joueurs de Lyon n'ont pas encore réussi à se qualifier pour l'épreuve reine, il reste un joker : le coronavirus. Une idée indécente » , a-t-il déclaré au JDD . Alors que les présidents de l'OL et de l'OM sont allés au clash, le club rhodanien a publié un communiqué ce dimanche pour clarifier les propos de Jean-Michel Aulas.

«Certains donneurs de leçons, ont voulu détourner des propos à leur profit»