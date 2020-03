Foot - OL

OL : Ligue 1, Coronavirus... Aulas contredit la LFP !

Alors que Nathalie Boy de la Tour a assuré ce samedi que la LFP n'envisageait pas de réaliser une « saison blanche » comme le recommandait Jean-Michel Aulas, le président de l'OL en a rajouté une couche sur Twitter.

En réponse à Jean-Michel Aulas, proposant une « saison blanche » suite à la suspension de la Ligue due à l'épidémie de coronavirus, Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP a assuré ce samedi qu'il était « vraiment beaucoup beaucoup trop tôt aujourd’hui pour pouvoir imaginer quoi que ce soit » et que cette possibilité n'avait pas été abordée. Cependant, cela n'a pas empêché le président de l'OL d'en rajouter une couche sur son compte Twitter : « Pas ce que vient de me dire Nathalie Boy de la Tour. Bien sûr on fait tout pour la L1 reprenne mais si ce n’est pas le cas on fait quoi ? »