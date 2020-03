Foot - OL

OL - Clash : L'OM fracasse Aulas après sa proposition folle face au coronavirus !

Publié le 15 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Jean-Michel Aulas a lancé l'idée de faire une saison blanche en réponse à l'épidémie de coronavirus, l'OM n'a pas manqué de lui répondre.

Depuis vendredi, la Ligue 1 est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise par la LFP en raison de l'épidémie de coronavirus. Par conséquent, impossible de savoir si la saison reprendra, et quand elle reprendra. Mais Jean-Michel Aulas a une proposition : « La meilleure solution serait de dire "c’est une saison blanche", ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF. » Et bien évidemment, cela ne plait pas à tout le monde, et surtout pas à l'OM.

L'OM s'oppose à la saison blanche prônée par Aulas