OL : Aulas met les choses au point concernant la «saison blanche»

Publié le 16 mars 2020 à 19h51 par La rédaction

Jean-Michel Aulas a proposé une saison blanche en cas d'annulation des dernières journées de Ligue 1. Une proposition qui a énervé du monde, notamment à l'OM. Invité de RMC ce lundi, le président lyonnais a tenu à clarifier ses propos.