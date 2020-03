Foot - OL

OM/OL - Clash : Aulas reçoit le soutien d'un club de Ligue 1 dans sa guerre avec Eyraud !

Publié le 16 mars 2020 à 0h15 par B.C.

Alors que Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Henri se rendent coup pour coup depuis quelques jours, Waldemar Kita a tenu à relativiser cette polémique.

Face à l'épidémie de coronavirus qui sévit en France, la LFP a décidé de suspendre ses championnats. Interrogé par le Monde vendredi, Jean-Michel Aulas s'est déclaré favorable à une « saison blanche » au cas où il serait impossible de reprendre le championnat à temps. De quoi faire sortir de ses gonds Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, totalement opposé à cette idée. Depuis, les déclarations se multiplient sur le sujet, et Waldemar Kita a déjà choisi son camp.

« Ce n'est pas méchant »