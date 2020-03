Foot - OL

OM/OL - Clash : Quand Aulas se moque ouvertement d'Eyraud !

Publié le 15 mars 2020 à 19h00 par B.C.

En pleine guerre avec Jacques-Henri Eyraud, Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à se moquer d'une ancienne déclaration du président de l'OM.

La guerre fait rage entre l'OL et l'OM. Dans une tribune publiée dans le JDD , Jacques-Henri Eyraud s'en est pris à Jean-Michel Aulas suite au scénario proposé par ce dernier après la suspension de la Ligue 1 due à l'épidémie de coronavirus. Le président lyonnais s'était en effet prononcé en faveur d'une « saison blanche », ce qui n'a pas été du goût de son homologue marseillais : « Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste. Faut-il les dissoudre dans l'égoïsme de celui dont la seule boussole est sa participation à la Ligue des champions? Alors, si les joueurs de Lyon n'ont pas encore réussi à se qualifier pour l'épreuve reine, il reste un joker : le coronavirus. Une idée indécente ».

Eyraud épinglé par Aulas pour de vieilles déclarations

Depuis, Jean-Michel Aulas n'a de cesse de s'en prendre à Jacques-Henri Eyraud sur les réseaux sociaux. En fin d'après-midi ce dimanche, le président de l'OL a cette fois-ci pointé du doigt les déclarations du président de l'OM datant d'avril dernier dans lesquels il souhaitait que le football s'inspire du jeu vidéo FIFA : « D'ailleurs le jeu FIFA a décidé qu'un but marqué par un tir en dehors de la surface de réparation valait 2 points. Pourquoi c'est EA Sports et FIFA qui imaginent ça ? Pourquoi demain sur un vrai terrain, un tir de 30 mètres qui fait but ne rapporterait pas 2 points ? ». Une vieille idée dont s'est moqué Jean-Michel Aulas. « Quand je pense à cela, j’imagine la réaction des vrais fans de foot : de grâce, arrêtons avec les donneurs de leçons », a-t-il écrit, avant d'ajouter « Est-ce sérieux ? », message accompagné de plusieurs émoticônes en train de rigoler. On en oublierait presque la dramatique origine de cette guerre des mots.

