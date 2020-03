Foot - OL

OL : La LFP répond à Aulas !

Publié le 14 mars 2020 à 12h11 par La rédaction

Alors que Jean-Michel Aulas a évoqué l'hypothèse de réaliser une saison blanche face à l'épidémie de coronavirus, Nathalie Boy de la Tour assure que ce n'est absolument pas la solution privilégiée pour le moment.