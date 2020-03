Foot - OL

OL : JO, Coronavirus... Bruno Guimarães interpelle le CIO !

Publié le 26 mars 2020 à 14h11 par B.C.

Capitaine de l'équipe olympique du Brésil, Bruno Guimarães demande au CIO de rehausser la limite d'âge fixée à 23 ans afin que les footballeurs ne soient pas lésés par le report des JO de Tokyo.