Mercato - PSG : Herrera fait une grosse annonce sur la situation de Neymar !

Publié le 10 mai 2020 à 17h15 par D.M.

Alors que la presse espagnole continue d’évoquer un intérêt du FC Barcelone pour Neymar, Ander Herrera a déclaré que le Brésilien était très heureux au PSG.

A chaque jour, son lot d’informations sur l’avenir de Neymar. Ce dimanche encore, Sport fait sa Une sur l’attaquant du PSG. Selon le média espagnol, Neymar aurait toujours l’intention de retourner au FC Barcelone et un échange pourrait avoir lieu lors du prochain mercato. Le club catalan pourrait placer dans la balance Samuel Umtiti, Ousmane Démbélé ou encore Antoine Griezmann pour tenter de convaincre le PSG de laisser filer Neymar. Mais à en croire son coéquipier Ander Herrera, le Brésilien vivrait sa meilleure saison à Paris et serait très heureux au sein du club de la capitale.

« Neymar m'a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi bien que maintenant »