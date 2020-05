Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mario Balotelli, le gros coup de l’été pour Zubizarreta ?

Publié le 10 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ de Brescia à l’issue de la saison, Mario Balotelli ne manquerait pas de prétendants. L’OM, qui est à la recherche d’un nouvel attaquant, pourrait se laisser tenter pour faire revenir l’international italien dans ses rangs…

Super Mario is back ? Pas encore. En grande difficulté avec Brescia cette saison, qui se positionne bon dernier de Serie A, Mario Balotelli est sur le départ, tout comme son coéquipier Sandro Tonali. Récemment en une des journaux pour son clash avec Giorgio Chiellini, c’est pour une toute autre raison que Mario Balotelli s’accapare les premières pages des journaux italiens ce dimanche.

Un retour à l’OM pour Super Mario ?

Car en effet, selon la Gazzetta dello Sport, Mario Balotelli serait sur le départ de Brescia, et il pourrait se retrouver de nouveau en France, du côté de l’OM. Et si le club phocéen n’est pas le seul à s’être positionné sur ce dossier, cela pourrait être une piste crédible pour l’international italien. En effet, avec la qualification en Ligue des Champions, Mario Balotelli se garantirait de disputer une grande compétition européenne du côté de l’OM, qui est toujours désespérément à la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Il connaît déjà bien le club, et il pourrait apporter toute son expérience et sa hargne à un groupe de l’OM qui pourrait rapidement se retrouver décimé la saison prochaine en raison des problèmes d’argent dans le club. A 29 ans, Balotelli a tout l’air d’être une belle affaire, encore plus d’un point de vue financier...

Un premier passage court mais intense