Mercato - OM : Riyad Mahrez fait une énorme révélation sur son transfert avorté !

11 mai 2020

Passé tout proche de signer à l’OM au tout début de sa carrière, Riyad Mahrez s’est livré sur les coulisses de ce dossier.

Alors qu’il fait aujourd’hui le bonheur de Manchester City après s’être révélé dans les rangs de Leicester, Riyad Mahrez (29 ans) aurait pu connaître une trajectoire totalement différente. En effet, le milieu offensif algérien était ciblé par l’OM il y a quelques années, alors qu’il était encore totalement inconnu du grand public. Dans un live Instagram diffusé dimanche soir, Mahrez a d’ailleurs raconté le jour où l’OM avait préféré miser sur Billel Omrani plutôt que sur lui…

L’OM a préféré Omrani à Mahrez