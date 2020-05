Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Tuchel scelle l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 11 mai 2020 à 8h45 par H.G.

Interrogé sur la possibilité que Kylian Mbappé et Neymar quittent le PSG cet été, Ander Herrera a affirmé que les deux attaquants parisiens n’allaient pas plier bagage. Le joueur parisien en a même profité pour réaffirmer que son coéquipier brésilien était plus heureux que jamais à Paris.

Depuis leur arrivée à quelques semaines d’intervalle à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé font fréquemment l’objet de rumeurs de départ. Le FC Barcelone n’aurait pas oublié l’international brésilien de 28 ans et rêverait de le voir revenir au Camp Nou dans un futur proche, et cela malgré sa tentative infructueuse de le rapatrier il y a bientôt un an. De son côté, l’attaquant français de 21 ans est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, dans un contexte où son contrat au PSG expirera en juin 2022 et qu’il n’est pas pressé de le prolonger, comme le10sport.com vous l’a révélé le 22 mars dernier. Seulement voilà, en dépit de toutes ces rumeurs, Neymar et Kylian Mbappé appartiennent toujours au PSG, d’autant plus que leur départ cet été apparaît peu probable tant le budget des clubs a été impacté par la pandémie de COVID-19.

« Mbappé et Neymar resteront au PSG »