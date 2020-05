Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Neymar déjà tout tracé ?

Publié le 11 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Pourtant régulièrement annoncé sur le départ et proche de revenir au FC Barcelone, Neymar serait bien parti pour poursuivre son aventure au PSG.

C’est un véritable rendez-vous annuel. À l’approche de chaque mercato estival, Neymar est annoncé de retour en Espagne. À l’été 2018, c’était au Real Madrid. Lors de la dernière session estivale des transferts, c’était au FC Barcelone avec les diverses réunions entre les dirigeants du PSG et du Barça et à l’approche du mercato, le nom de la star du PSG est de nouveau lié au FC Barcelone. Mais qu’en est-il réellement ? Leandro Paredes a récemment assuré que son coéquipier allait rester à Paris. Journaliste pour Esporte Interativo , Isabela Pagliari a fait le point sur le dossier Neymar, qui serait déjà bouclé.

Selon Pagliari, « Les gens savent qu’il va continuer » à Paris