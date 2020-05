Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait envoyé un message fort à Aubameyang !

Publié le 11 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang figure dans les petits papiers du Real Madrid. Et le géant merengue lui aurait communiqué une date butoir concernant sa prise de décision.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité à la mi-avril, le Real Madrid est bel et bien dans le coup pour Pierre-Emerick Aubameyang, le club merengue souhaitant toujours renforcer le secteur offensif de l’effectif de Zinedine Zidane. L’option Aubameyang serait particulièrement prise en compte, au vu de sa situation contractuelle intéressante pour la Casa Blanca . En effet, le Gabonais n’est lié à Arsenal que jusqu’en juin 2021. En quête de liquidités à cause de la crise financière engendrée par la pandémie du Covid-19, les Gunners pourraient décider de vendre Aubameyang au plus offrant en cas d’absence d’accord pour une prolongation de contrat. Désireux de pouvoir bouger ses pions en tout début de mercato, le Real Madrid aurait envoyé un message précis à Aubameyang.

Le Real Madrid aurait transmis un ultimatum à Aubameyang