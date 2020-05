Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo distancé pour le successeur de Thiago Silva ?

Publié le 10 mai 2020 à 14h15 par D.M.

Le PSG, intéressé par Gabriel, serait distancé dans ce dossier. Everton serait en pole et a formulé une offre au LOSC. Mais le Napoli n’aurait pas dit son dernier mot et resterait en embuscade.

L’avenir de Thiago Silva au PSG demeure incertain. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et le défenseur brésilien n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger son bail. Afin de combler un possible départ de Thiago Silva, Leonardo a ciblé Gabriel. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 15 février dernier, le défenseur du LOSC intéresse fortement le PSG. Mais le club parisien serait aujourd’hui distancé dans ce dossier et un transfert de Gabriel lors du prochain mercato semble de plus en plus incertain.

Everton en pôle, le Napoli en embuscade