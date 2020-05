Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane s’attaque à un dossier de Leonardo !

Publié le 10 mai 2020 à 8h45 par T.M.

Alors que Leonardo a coché le nom de Gabriel pour la succession de Thiago Silva, voilà que le Real Madrid ferait irruption dans ce dossier.

Excellent avec le LOSC cette saison, Gabriel verrait les portes de nombreux clubs européens s’ouvrir devant lui. Dernièrement, Le 10 Sport vous révélait notamment un intérêt de Leonardo dans l’optique de la succession de Thiago Silva au PSG. Toutefois, le protégé de Christophe Galtier pourrait aussi très bien prendre la direction de la Premier League où Chelsea et Everton seraient à l’affût. La liste des prétendants est donc longue pour Gabriel, et il faudrait désormais ajouter le Real Madrid de Zinedine Zidane.

Gabriel pour épauler Ramos et Varane ?