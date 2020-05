Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation retentissante dans le dossier Thiago Silva !

Publié le 11 mai 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 11 mai 2020 à 8h17

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, et alors que Leonardo semblait être passé à l’action pour prolonger son bail, Thiago Silva n’aurait finalement reçu aucune proposition en interne. Explications.

« Que l'aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu'on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris », confiait dernièrement l’épouse de Thiago Silva, lançant donc un énorme appel du pied à la direction du PSG pour une prolongation de contrat de son mari. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 15 avril dernier, Leonardo a décidé de bouger ses pions en proposant une année supplémentaire à Thiago Silva au PSG. Mais ce dossier est de nouveau relancé…

« Il n’y a pas d’offre »