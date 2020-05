Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta aurait lâché une terrible indication sur M’Baye Niang !

Publié le 11 mai 2020 à 8h30 par T.M.

Depuis plusieurs jours, le nom de M’Baye Niang est associé à l’OM dans l’optique de renforcer le secteur offensif. Toutefois, Andoni Zubizarreta saurait déjà à quoi s’en tenir pour l’attaquant de Rennes.

Avec des moyens réduits cet été, l’OM pourrait avoir de grandes difficultés lors du mercato. Il n’empêche que le club phocéen aurait fixé certaines priorités pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas dans l’optique de bien figurer en Ligue des Champions. Pour cela, l’objectif serait d’attirer un nouvel attaquant et tous les regards seraient tournés vers M’Baye Niang. L’attaquant de Rennes sera-t-il un futur joueur de l’OM ? Dernièrement, Le 10 Sport vous expliquait toutefois que pour le moment, le club phocéen n’avait pas encore formulé d’offre et que cela pourrait être difficile à envisager pour des raisons économiques.

Une piste impossible à acter ?