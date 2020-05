Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lukaku prêt à entrer en jeu pour Meunier ?

Publié le 11 mai 2020 à 7h45 par A.C.

Romelu Lukaku, coéquipier de Thomas Meunier en sélection belge, pourrait jouer un rôle prépondérant dans l’avenir du latéral droit du PSG.

Tous les deux en fin de contrat, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier pourraient quitter le Paris Saint-Germain. Mais les deux pourraient bien continuer à jouer côte à côte... en Italie ! La presse italienne annonce en effet ce dimanche un vif intérêt de l’Inter, ou Antonio Conte cherche des renforts au poste de latéral. Libres, les deux joueurs du PSG pourraient en effet représenter des renforts non négligeable, à moindre cout.

Lukaku pourrait convaincre Meunier de rejoindre l’Inter