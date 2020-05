Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola pourrait encore faire affaire avec le PSG !

Publié le 11 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Ces dernières années, Mino Raiola a fait la pluie et le beau temps au PSG. Et cela serait loin d’être terminé.

Depuis le rachat du PSG en 2011, Mino Raiola a ses entrées au sein du club de la capitale. C’est notamment grâce à lui si Zlatan Ibrahimovic et Maxwell ont rejoint le Parc des Parc des Princes. Mais la liste de ses clients ne s’arrête pas là puisqu’il représente aussi Blaise Matuidi et Alphonse Areola. Mino Raiola est donc bien connu du côté du PSG et de Leonardo, avec qui il a discuté aussi ces derniers mois au sujet de Matthijs de Ligt, qui a finalement rejoint la Juventus. Mais entre les deux hommes, un autre nom aurait été évoqué.

La piste Romagnoli ?

Dans les prochains mois, un autre membre de l’écurie Raiola pourrait s’installer du côté du PSG. S’il est souvent question de Paul Pogba, Le 10 Sport vous a révélé des contacts réguliers entre Leonardo et l’agent au sujet d’Alessandro Romagnoli. Déjà annoncé dans le viseur du PSG, le défenseur du Milan AC est toujours dans les petits papiers, notamment dans l’optique de la succession de Thiago Silva. Affaire à suivre...