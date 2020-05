Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme chantier à prévoir pour Zubizarreta ?

Publié le 11 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Steve Mandanda devrait encore être dans les buts de l’OM la saison prochaine, la question de sa succession pourrait toutefois être un gros problème.

Passé à côté la saison dernière, Steve Mandanda est revenu au top cette saison. De quoi faire le bonheur de l’OM, qui a pu compter sur les parades de son portier pour assurer sa 2ème place au classement. Toutefois, Mandanda est plus proche de la fin que du début et pour le moment, le successeur du champion du monde n’est toujours pas connu. Une question à laquelle Andoni Zubizarreta devra répondre, mais selon Stéphane Cassard, ancien entraîneur des gardiens de l’OM, la réponse sera difficile à trouver.

« Ce ne sera pas simple »